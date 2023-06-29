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    Родственники инвалидов будут получать зарплату – Минтруда

    29 Июня 2023, 13:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Родственники лиц с инвалидностью будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями», - отметил Акмади Сарбасов.

    По словам спикера, еще одно изменение – пересмотр стандартов специальных социальных услуг (ССУ) и введение подушевого норматива.

    «Для услуг будут отдельные нормативы, а для компенсаторных технических средств – предельные цены. Эти изменения, с одной стороны, приведут к дальнейшей монетизации некоторых видов техсредств или товаров, с другой стороны, широкое вовлечение частного сектора позволит обеспечить доступность ССУ, особенно в сельских населенных пунктах», – сказал вице-министр.

    Кроме того, предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по Порталу социальных услуг (ПСУ), созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуги; направление поставщику письма с указанием сроков исправления выявленных недочетов и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с ПСУ и включении в список недобросовестных поставщиков.

    «Наряду с этим, Соцкодексом повышаются требования к социальным работникам и их статус. Так, социальной работой смогут заниматься только сертифицированные специалисты, квалификация которых подтверждена независимой оценкой. Будет составлен Реестр социальных работников с полной информацией об их квалификации, виде и качестве оказанных услуг. Также будет пересмотрена система оплаты труда соцработников с учетом уровня квалификации, категории и специфики оказываемых услуг», - добавил Акмади Сарбасов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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