Родителей школьников в Текели возмутили «непристойные» брошюры психолога

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Жители города Текели возмущены содержанием брошюр, которые раздавались на встрече с учениками школы №8, посвященной теме полового воспитания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родители учеников в социальных сетях выразили свое негодование тем, что низкокачественное, неприемлемое содержание брошюр, по их мнению, было предназначено не для полового воспитания подростков, а для девушек, оказывающих интим-услуги. По этому поводу корреспондент МИА «Казинформ» обратился к руководителю Управления образования Жетысуской области.

«19 апреля в школе №8 была проведена встреча секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и психолога больницы с учениками 7-9 классов. Основной темой были буллинг и кибербуллинг. Затем психолог провела мероприятие на тему «Ранняя беременность» с учениками старших классов. Детям раздали брошюры. Но руководство школы не было ознакомлено с содержанием брошюр и с тем, как эта тема была разъяснена», – сказала руководитель Управления образования Жетысуской области Айжан Адамбекова.

После жалоб родителей отдел образования города Текели провел специальную разъяснительную работу, и было принято решение о том, что психолог больницы, допустившая данное нарушение, должна попросить прощения у общественности.



