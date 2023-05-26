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    Родителей карагандинского подростка наказали из-за телефонного звонка

    26 Мая 2023, 06:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 12-летний подросток по телефону сообщил об угрозе теракта в Карагандинском государственном университете имени академика Е.А.Букетова, передает МИА «Казинформ».

    На линию Департамента по чрезвычайным ситуациям позвонил неизвестный (по голосу был распознан ребенок) и сообщил об угрозе теракта в Карагандинском государственном университете имени академика Е.А.Букетова.

    Силами первичного реагирования место происшествия было оцеплено. В ходе осмотра здания и прилегающей территории университета взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

    «По результатам оперативно-розыскных мероприятий, был установлен 12-летний мальчик «М». По данному факту к ответственности будут привлечены родители ребенка по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма» – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок», - сообщили в ДКНБ по Карагандинской области.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Вузы Караганда
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