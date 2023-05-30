Родительский форум «Қоғам.Тұлға.Отбасы» прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В преддверии летних каникул в Актобе состоялся областной форум родителей. Основной темой форума стал вопрос важности взаимодействия родителей, школ и общественных организаций в воспитании, выявлении и решении проблем детей, передает МИА «Казинформ».

В работе форума принял участие аким области Ералы Тугжанов, представитель МОН РК, директор «Национального института гармоничного развития человека» Есенгазы Имангалиев, руководители государственных органов, учреждений образования, дошкольных организаций, представители отраслевых профсоюзов, родительская общественность, учителя-ветераны и др. Всего мероприятие собрало около тысячи активных граждан, неравнодушных к насущным проблемам общества.

Открывая форум и приветствуя участников, глава области отметил, что основа сильного государства - крепкая семья.

«В регионе сегодня более 200 000 детей в возрасте до 18 лет, около 260 тысяч семей. Поэтому родительское сообщество - это аудитория, обладающая наибольшей силой и влиянием. Вклад собравшихся на форуме в поднятие проблем и донесение актуальных вопросов этого большого сообщества огромен. Воспитание детей важно как для родителей, так и для всех нас. В этом направлении у нас одна цель и один интерес. «Человеку самое первое нужно не образование, а воспитание. Знания, предоставленные без воспитания, – это враг человечества, который в будущем может привести к гибели человека», говорил Абу Насыр Аль-Фараби. Семья является основой нашего общества. Чтобы быть сильным государством, должны быть крепкими семьи, ведь воспитание начинается с колыбели», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Эксперты, в числе которых ведущие психологи, педагоги, менторы и другие специалисты, обсудили вопросы воспитания поколений и диалектики ценностей, повышения конкурентоспособности ребенка в будущем, компетенции поколения Z и альфа 21 века, зависимости от гаджетов и пути решения этих и других проблем.

Директор «Национального института гармоничного развития человека» Есенгазы Имангалиев поднял важный вопрос о профилактике преступности среди несовершеннолетних.

«Среди детей в возрасте до 18 лет растет количество правонарушений. Сейчас полицейскими регистрируются грубые факты, в числе которых буллинг в школах, насилие среди подростков. Можно отметить пять факторов, влияющих на проблему: ослабление связи между поколениями, снижение участия родителей в школьном учебно-воспитательном процессе, упущения в воспитании в семье, открытость интернет пространства. Устранению негативных последствий этих негативных факторов сейчас родителям, педагогам и всей общественности необходимо уделить пристальное внимание», - отметил Есенгазы Имангалиев.

Проблемы в ходе форума обсуждались открыто. Острой стала тема борьбы с синтетическими наркотиками.

«Сейчас много этих отравляющих веществ, от которых избавиться очень сложно. К сожалению, к этому приводит и развитость технологий, химической промышленности, которые должны служить на благо человечества. Я занимаюсь этим вопросом не один год, и чётко понимаю, что побороть этот недуг общество может только объединившись, не оставаясь равнодушными к этой проблеме. Прошу вас быть внимательными, следить за теми районами, домами, подъездами в которых вы живете. Здесь также важно воспитание детей, основанное на национальных духовных ценностях», - обратился к собравшимся Ералы Тугжанов.

Аким области также поддержал предложения президента Ассоциации независимых профориентологов и карьерных консультантов Казахстана Мадины Биляловой о важности и необходимости профориентационной работы с учащимися.

«В каждой школе необходимо заниматься профориентацией. Эту работу мы сейчас проводим. Начинать с 7 классов - это уже поздно, мы должны направлять ребенка с того момента, как он пошел в школу, учитывая его способности и таланты», - уверен глава региона.

В ходе форума состоялся конструктивный диалог касательно основных актуальных вопросов о воспитании и формировании ребёнка. Были определены пути их оптимального решения и совместного действия в данном направлении.



