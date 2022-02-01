Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Ризван Гусейнов: стабильность и процветание Казахстана напрямую влияют на перспективы всего тюркского мира

    1 Февраля 2022, 13:33

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Избрание Касым-Жомарта Токаева главой партии Nur Otan дает уверенность в том, что те инициативы и проекты, которые были начаты правящей партией еще в период Первого Президента будут продолжены. Об этом сказал директор Центра истории Кавказа, азербайджанский историк, политический аналитик Ризван Гусейнов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Весь мир с большим вниманием отслеживает события в Казахстане, и естественно, особое внимание этим процессам уделяется и в Азербайджане. Как верно отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, в Казахстане произошли события, которые он назвал «трагическим январем». Это выражение очень знакомо азербайджанскому народу, который пережил «Черный январь» в 1990 году в своей истории. Поэтому мы прекрасно понимаем боль казахского народа и, естественно, с большим вниманием в Азербайджане отслеживали, в том числе внутриполитические процессы в братском государстве», - сказал историк.

    По его словам, избрание Касым-Жомарта Токаева главой правящей партии Nur Otan дает надежду, что те реформы, проекты и начинания, инициатором и автором которых был Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, будут продолжены и доведены до своего логического конца.

    «Мы желаем и видим Казахстан свободной и независимой страной, которая является решающим элементом для построения будущего и процветающего региона Центральной Азии, Прикаспийского региона и в более широком формате тюркского мира. Стабильность, мир и процветание Казахстана напрямую влияют на перспективы всего тюркского мира, всего Тюркского союза. В этом контексте Азербайджан и азербайджанская общественность всегда готовы поддержать братский Казахстан и поделиться своим опытом, а также оказать любую возможную помощь и поддержку, которая послужит процветанию не только самого Казахстана, но как я отметил, всех тюркских стран и всего обширного региона, который ныне вовлечен в очень серьезные геополитические процессы», - отметил политолог.

    По мнению историка, наиболее актуальным является обновление кадров правящей партии и в целом чиновничьего аппарата в стране.

    «Новые вызовы требуют новых людей, которые активные и готовы к этим новым вызовам. Из контекста можно сказать, что обновление кадров будет происходить за счет новых и молодых специалистов, которые учились за рубежом и верны тем идеалам, которые привели к созданию независимого казахстанского государства. Это очень важно, чтобы смена поколений произошла безболезненно и эффективно», - отметил директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, выразив уверенность в том, что на посту председателя партии Nur Otan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лучше всех справится с этими важными задачами.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Президент Казахстана Нур Отан Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области