Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области

    30 Января 2023, 13:14

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – В ходе аппаратного совещания в областном акимате глава региона Кумар Аксакалов представил своего нового заместителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распоряжением главы региона К. Аксакалова с 27 января текущего года Мухаметкалиев Ринат Закиулы назначен на должность заместителя акима Костанайской области. Ранее занимал должность заведующего Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе акима области.

    Новый заместитель будет курировать все вопросы социальной сферы.

    Также сегодня распоряжением акима Костанайской области К. Аксакалова с 26 января текущего года Оксана Кочкурова назначена временно исполняющей обязанности руководителя управления государственных закупок акимата Костанайской области до дня получения результатов специальной проверки. Ранее она занимала должность советника председателя Правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».


    Фото: top-news.kz

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
    Айман Ибраева назначена руководителем управления образования Костанайской области
    Максут Кожанов возглавил Управление пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области
    Многоэтажки и соцобъекты в Костанае останутся без холодной воды
    Популярное
    1 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    2 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
    3 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    4 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
    5 Как обучают саперов в казахстанской армии
    Новости партнеров