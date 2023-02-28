Ринат Ельжасов назначен руководителем управления координации занятости и соцпрограмм в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Северо-Казахстанской области руководителем управления координации занятости и социальных программ назначен Ринат Ельжасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового руководителя на заседании акимата представил глава региона Айдарбек Сапаров.

Ринат Ельжасову 43 года, уроженец Северо-Казахстанской области.

Окончил Кокшетауский университет по специальности «финансы и кредит».

На госслужбе - с 2003 года. Начал с должности ведущего специалиста управления статистики. В разные годы работал главным специалистом, начальником отдела труда и социального партнерства отдела занятости и социальных программ Есильского района. Возглавлял отдел внутренней политики, центр занятости населения этого же района.

Был начальником финансово-хозяйственного отдела аппарата акима Петропавловска, главным инспектором, заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата акима области.

С 2014 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ.



