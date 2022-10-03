Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Результаты соцопроса: названы самые коррупционные сферы деятельности в РК

    3 Октября 2022, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественное объединение «Казахстанская Ассоциация «Даму» провело мониторинг коррупционных правонарушений за 2020 – 2021 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, общественное объединение провело социсследование по выявлению наиболее коррупционных регионов и сфер деятельности в Казахстане.

    Как сообщили организаторы, первый этап социологического исследования был проведен с начала апреля по июль текущего года. В этот период были проведены так называемые «кабинетные исследования» с участием социологов. Анализ проводился на основе официальных данных госорганов, в том числе Агентства РК по противодействию коррупции, его территориальных департаментов. Были изучены статистические данные и отчеты о коррупционных преступлениях Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК, публикации СМИ.

    По итогам анализа было выявлено пять наиболее коррупциогенных регионов Казахстана. Это города Шымкент, Нур-Султан и Алматы, а также Алматинская область и ЗКО.

    На основе анализа данных были выявлены наиболее коррумпированные сферы деятельности в регионах.

    В целом, результаты соцопроса показали, что перечень чувствительных с точки зрения коррупции госорганов и организаций из года в год не меняется: госполиклиники и больницы, полиция, управления земельных отношений, ЦОНы, детсады и вузы.

    Результаты исследований подтверждают, что основная доля коррупционных случаев приходится на эти организации.

    В список самых коррупционных по результатам исследования вошли такие ведомства, как Минфин, МСХ, органы внутренних дел.

    В ходе второго этапа исследования был проведен экспертный опрос респондентов, направленный на получение необходимой информации об особенностях восприятия коррупционных практик на местах, а также выявление рисков.

    В выборочную совокупность были включены эксперты из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской и Атырауской области, непосредственно имеющие отношение к изучаемой тематике. В опросе приняли участие несколько категорий экспертов - представители госорганов, НПО, научные работники, политологи, социологи, представители СМИ.

    В рамках второго этапа были проведены круглые столы, встречи с общественностью с целью повышения правовой грамотности и повышения антикоррупционной культуры среди граждан.

    По итогам исследований была разработана Карта наиболее коррупциогенных регионов и сфер деятельности.

    Проект организован при поддержке МИОР РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Другие государственные органы Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка