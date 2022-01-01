Результаты работы Суда МФЦА и МАЦ за 2021 год и планы на будущее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента начала своей деятельности 1 января 2018 года Суд МФЦА и Международный арбитражный центр (МАЦ) рассмотрели более 900 дел, состоящих из судебных и арбитражных решений, а также соглашений о медиации. Такие результаты являются беспрецедентными для институтов по разрешению споров в международном финансовом центре, который функционирует всего четыре года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

Рассматриваемые споры затрагивали широкий круг вопросов коммерческой и инвестиционной области, включая финансы, строительство, контракты по купли-продаже и по оказанию услуг, а также трудовые споры. Применимое право споров включает в себя право МФЦА, право Республики Казахстан и Российской Федерации. Все судебные и арбитражные решения были полностью исполнены на территории Республики Казахстан с использованием специально разработанной пошаговой процедуры исполнения решений Суда МФЦА, которая применяется при взаимодействии Суда МФЦА с исполнительными органами без участия местных судов.

Суд МФЦА и МАЦ получили значительное международное признание в 2021 году. Стороны, участвующие в спорах, были представителями 19 государств, среди которых большинство государства-участники СНГ и ключевые торговые партнеры Республики Казахстан, такие как Китай, Индия и 15 стран инициативы «Один пояс и один путь». Данная инициатива также поддерживается Судом МФЦА и МАЦ. Типовая оговорка Суда МФЦА и МАЦ была включена в более 5700 деловых контрактов лидеров промышленной отрасли, включая ТОО «Тенгизшевройл» и Северо-Каспийскую операционную компанию» (НКОК), на общую сумму, превышающую 2 миллиарда долларов США. 326 юрист из 29 юрисдикций (27 стран) зарегистрировались в Суде МФЦА и получили право представлять интересы сторон в спорах, рассматриваемых в Суде МФЦА.

Суд МФЦА принял участие в ежегодном Постоянном международном форуме коммерческих судов, в состав которого входят Председатели судов и Регистраторы высших судов более чем 40 юрисдикций. В рамках кампании по продвижению услуг, Суд МФЦА и МАЦ выступили с более 60 докладами на местных, региональных и международных конференциях, в том числе с участием ключевых партнеров Суда МФЦА и МАЦ из стран Азии и Европы, с которыми подписаны Меморандумы о взаимопонимании. Также было проведено первое ежегодное студенческое соревнование IAC Central Asia Vis Pre-Moot с участием 22 команд из 17 стран, финал которого проходил под руководством председателя МАЦ, Барбары Доманн QC. Кроме того, состоялся четвертый учебный судебный процесс, который ежегодно проводится для студентов с самого начала функционирования Суда МФЦА и МАЦ. В этом году, в финале приняли участие председатель Суда МФЦА Лорд Манс и трое судей.

Суд МФЦА и МАЦ продолжили свое тесное сотрудничество с Верховным Судом Республики Казахстан в качестве независимых институтов, принимающих окончательные решения, которые не могут быть оспорены местными судами. Сотрудничество включало в себя проведение встреч, лекций и обучающих вебинаров. Особо следует отметить Схему передачи дел, которая была принята Верховным Судом, Судом МФЦА и МАЦ, чтобы обеспечить оперативную и эффективную передачу коммерческих споров, с письменного согласия сторон, из национальных судов Республики Казахстан в Суд МФЦА и МАЦ. Председателем Суда МФЦА Лордом Мансом уже было подтверждено наличие юрисдикции у Суда МФЦА в отношении одного из передаваемых споров, и на данный момент одним из судей Суда МФЦА рассматривается этот спор для вынесения решения.

Было проведено три заседания Комитета пользователей услуг Суда МФЦА и МАЦ, на которых присутствовали представители и партнеры более 15 юридических фирм и других организаций. Помимо этого, были организованы различные вебинары по разрешению споров и учебные программы, в которых приняли участие более 1000 человек, а также программы стажировки для более 20 студентов-юристов.

Суд МФЦА и МАЦ разработали Стратегию развития до 2025 года, где описаны планы дальнейшего развития данных институтов для достижения мирового признания. Ключевые аспекты стратегии - стабильность, рост и признание. В рамках этих планов для достижения долгосрочной стабильности все судьи Суда МФЦА, а также Регистратор и руководитель аппарата Суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт продолжат выполнять свои функции в Суде МФЦА в течение последующих пяти лет, обеспечивая дальнейшее развитие Суда МФЦА как независимого и беспристрастного коммерческого суда мирового класса.

Для обеспечивания функционирования МАЦ в долгосрочной перспективе, в дополнение к продолжающейся деятельности Кристофера Кэмпбелл-Холта в качестве Регистратора и руководителя аппарата МАЦ, Томас Крюммель был назначен новым Председателем МАЦ с 1 января 2023 года. Томас Крюммель является членом Коллегии арбитров МАЦ и имеет многолетний опыт в области разрешения коммерческих споров в Европе, особенно в Германии, в качестве международного арбитра и медиатора. Также, он является партнером юридической фирмы «Meyer-Koering», Берлин, Германия. Томас Крюммель действующий член многочисленных юридических комитетов, имеет юридические степени университетов Бонна, Германия, и Гламоргана, Великобритании. Он был удостоен государственной награды Франции «Chevalier dans l'ordre national du mérite». Его назначение на пост председателя МАЦ с 2023 года позволит повысить репутацию МАЦ как международного арбитражного центра мирового уровня. Первый председатель МАЦ, Барбара Доманн QC, которая сыграла важную роль в создании и развитии МАЦ в качестве выбора номер один для разрешения арбитражных и медиативных споров в Евразии, покинет свой пост 31 декабря 2022 года.

«Я рад, что Суд МФЦА активно осуществляет свою деятельность в качестве коммерческого суда к концу своего четвертого года функционирования. Суд МФЦА вынес 21 решений и ведет непрерывную работу с разрешением споров, среди которых ряд договорных споров в коммерческой сфере. Я особенно рад, что, несмотря на пандемию, Суд МФЦА не ограничился онлайн слушаниями, и недавно рассмотрел первое дело в зале судебных слушаний мирового класса в г. Нур-Султан, Республика Казахстан. Я приветствую процедуру передачи дел, по которой первое дело, с согласия сторон, было передано из местного суда в Суд МФЦА, и было рассмотрено последним. Я благодарен судьям, Регистратору и руководителю аппарата Суда МФЦА за свою приверженность исполнять свои функции в течение последующих пяти лет. Международные инвесторы могут быть уверены, что стандарты правосудия мирового уровня, установленные Судом МФЦА, гарантированы в будущем», - прокомментировал Лорд Манс, председатель Суда МФЦА.

«2021 год стал еще одним весьма успешным годом для МАЦ. На данном этапе работы центра было вынесено беспрецедентное количество арбитражных решений и соглашений о медиации. Мы успешно сотрудничали с арбитрами, медиаторами и партнерскими институтами по альтернативному разрешению споров со всего мира. МАЦ провел большое количество вебинаров и учебных программ по вопросам арбитража и медиации, и в целом способствовал продвижению этих услуг в Евразии. Инвесторы могут быть уверены в долгосрочном будущем МАЦ как независимого центра по арбитражу и медиации мирового класса. Преемственность обеспечена назначением Томаса Крюммеля, члена Коллегии арбитров МАЦ и партнера международной юридической фирмы «Meyer-Koering» Берлин, Германия. Я рада сообщить, что он сменит меня на посту председателя МАЦ с 1 января 2023 года», - отметила Барбара Доманн QC, председатель МАЦ.

«Суд МФЦА и МАЦ сыграли значительную роль в признании МФЦА в качестве центра разрешения коммерческих споров в регионе и в повышении доверия инвесторов как к МФЦА, так и к Казахстану. В этой связи я хотел бы поблагодарить всех судей Суда МФЦА, Регистратора и руководителя аппарата Суда МФЦА и МАЦ за их неизменную преданность к проекту. Я также рад приветствовать Томаса Крюммеля на посту председателя МАЦ с 2023 года. Я уверен, что прозрачность в отношении долгосрочных перспектив Суда МФЦА и МАЦ окажет положительное влияние на МФЦА и его инвестиционный климат», - прокомментировал д-р Кайрат Келимбетов, управляющий МФЦА.