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    Результаты казахстанцев в мужском спринте чемпионата Европы по биатлону

    28 Января 2022, 21:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Арбере (Германия) состоялся мужской спринт в рамках чемпионата Европы по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Команда Казахстана в этом виде соревновательной программы была представлена четырьмя спортсменами.

    Лучший результат принадлежит Асету Дюсену. Он стал 29-м. Данил Белецкий финишировал на 35-м месте. Сергей Сирик показал 90-й результат, а Бекентай Турлыбеков - 97-й.

    Победу одержал норвежец Эрленд Бьонтегард. Второе место осталось за россиянином Никитой Поршневым. Лукас Фратцщер из Германии стал третьим.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия
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