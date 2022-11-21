Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Появились первые данные exit-poll международного института региональных исследований «Открытое общество» по заказу АО «РТРК «Qazaqstan». Институт провел опрос жителей страны на выходе из избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинг результатов выборов Президента страны был осуществлен по методике exit-poll, методом снежного кома. 1062 интервьюера на 354 избирательных участках, расположенных во всех регионах страны, опросили более 304 тысяч граждан Казахстана», - заявили в ходе онлайн-телемарафона.

Явка избирателей составила 68,7 %.

В ходе опроса зафиксированы следующие предварительные результаты. На вопрос, за кого из кандидатов в Президенты страны вы отдали свой голос, получены следующие ответы:

Каракат Абден - 2,54 %

Нурлан Ауесбаев - 2,17 %

Жигули Дайрабаев - 3,33 %

Мейрам Кажыкен 2,23 %

Салтанат Турсынбекова 2,08 %

Касым-Жомарт Токаев 82,45 %

Против всех 5,2 %.

В Казахстане завершились президентские выборы.





Кадр из видео/ jjtv.kz/ru/live















