Результаты ЕНТ более 100 абитуриентов в Туркестане проходят повторную проверку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты ЕНТ более 100 туркестанских абитуриентов проходят повторную проверку. При обнаружении нарушения правил их баллы будут аннулированы, а они не смогут принять участие в конкурсе на грант. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емельбаев, передает МИА «Казинформ».

По его словам, он лично проконтролировал процесс проведения ЕНТ в 17 центрах тестирования в Алматы, Шымкенте, а также Павлодарской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской областях. И особенно уделил внимание центрам, работой которых не были удовлетворены поступающие.

«К сожалению, подтвердились массовые случаи нарушения правил. В век высоких технологий способы обойти принципы академической честности становятся менее определяемыми. Теперь абитуриенты не пользуются ручными записями и даже смартфоны устаревают в качестве шпаргалок. Например, в некоторых центрах тестирования участники ЕНТ прибегли к помощи посторонних лиц и пытались сдать тестирование посредством дистанционного подключения к компьютерам. Приняты соответствующие меры, дело передано в уполномоченные органы», - сообщил Руслан Емельбаев.

По его данным, информационная безопасность находится под особым контролем.

«Справедливо возникают сомнения о причастности сотрудников центра к данным нарушениям. Поэтому, будет проведено служебное расследование. А результаты более 100 абитуриентов проходят повторную проверку. При обнаружении нарушения правил баллы будут аннулированы, они не смогут принять участие в конкурсе на грант», - предупредил он.

Как ранее сообщалось, два казахстанских абитуриента набрали по 139 баллов из 140 на ЕНТ. Но их результаты будут аннулированы.



