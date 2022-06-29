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    Результаты ЕНТ более 100 абитуриентов в Туркестане проходят повторную проверку

    29 Июня 2022, 20:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты ЕНТ более 100 туркестанских абитуриентов проходят повторную проверку. При обнаружении нарушения правил их баллы будут аннулированы, а они не смогут принять участие в конкурсе на грант. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емельбаев, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, он лично проконтролировал процесс проведения ЕНТ в 17 центрах тестирования в Алматы, Шымкенте, а также Павлодарской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской областях. И особенно уделил внимание центрам, работой которых не были удовлетворены поступающие.

    «К сожалению, подтвердились массовые случаи нарушения правил. В век высоких технологий способы обойти принципы академической честности становятся менее определяемыми. Теперь абитуриенты не пользуются ручными записями и даже смартфоны устаревают в качестве шпаргалок. Например, в некоторых центрах тестирования участники ЕНТ прибегли к помощи посторонних лиц и пытались сдать тестирование посредством дистанционного подключения к компьютерам. Приняты соответствующие меры, дело передано в уполномоченные органы», - сообщил Руслан Емельбаев.

    По его данным, информационная безопасность находится под особым контролем.

    «Справедливо возникают сомнения о причастности сотрудников центра к данным нарушениям. Поэтому, будет проведено служебное расследование. А результаты более 100 абитуриентов проходят повторную проверку. При обнаружении нарушения правил баллы будут аннулированы, они не смогут принять участие в конкурсе на грант», - предупредил он.

    Как ранее сообщалось, два казахстанских абитуриента набрали по 139 баллов из 140 на ЕНТ. Но их результаты будут аннулированы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Образование ЕНТ Туркестан
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