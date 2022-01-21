Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Резолюция Европейского Парламента по ситуации в Казахстане является преждевременным и поспешным решением. Такое мнение выразила депутат Мажилиса Зульфия Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что данная резолюция, принятая Европейским Парламентом, является поспешным решением, так как мы все сейчас ожидаем результаты расследований, которые должны прояснить ситуацию больше, дать дополнительную информацию и понимание о том, что произошло.

Вместе с тем, действительно, вызывает некоторую озабоченность тот факт, что, к сожалению, наши коллеги по Европейскому Парламенту с нами не связывались. У меня есть информация о том, что в позиции МИД также было прописано о том, что не связывались с уполномоченными по правам человека, с представителями гражданского общества, которые работают сейчас в части защиты прав граждан. Была, к сожалению, проигнорирована официальная информация, которая предоставлялась Министерством иностранных дел. В этой связи, данные моменты вызывают некоторые недоумения. Несмотря на это, мы все-таки сможем найти силы и установить диалог», - сказала Зульфия Сулейменова корреспонденту агентства «Казинформ».

Депутат считает, что прежде всего, необходимо дождаться результатов расследований имевших в стране место массовых беспорядков.

«Мы, как депутаты Мажилиса, открыты вести диалог по этим вопросам с нашими зарубежными коллегами», - сказала Зульфия Сулейменова.

По словам З. Сулейменовой, по части резолюции очень много моментов, которые все еще требуют подтверждения в рамках проводимых расследований.

«Вынуждена отметить, что данная резолюция была преждевременной, так как информация, которая используется, многие заключения являются преждевременными. Без результатов расследований на самом деле сейчас ситуацию оценивать очень сложно. Вместе с тем, были отдельные депутаты Европарламента, которые отмечали, что действительно необходимо дождаться результатов расследований, чтобы в полной мере оценить произошедшие трагические события. К сожалению, некоторые депутаты решили, что той аргументации в резолюции достаточно», - подчеркнула депутат.

Зульфия Сулейменова также прокомментировала приверженность страны соблюдению прав человека.

«Глава государства также отметил, что Казахстан остается приверженным обязательствам по защите прав человека, которые мы на себя брали. Более того, все политические реформы, которые выдвигались Президентом, будут продолжены. В части постепенной демократизации, модернизации и соблюдения прав человека Казахстан продолжает оставаться приверженным данным обязательствам. Это важный момент. Безусловно, для нас вопросы прав человека, соблюдения прав человека, повышения демократизации общества остаются важными на нашей повестке», - считает депутат Мажилиса.

Напомним, что Министерство иностранных дел РК сделало заявление по поводу резолюции Европейского Парламента по ситуации в Казахстане

В тексте отмечается, что «принятая резолюция Европейского Парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных».

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