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    Резкого роста тарифов на комуслуги в Экибастузе и Риддере не будет – Роман Скляр

    1 Февраля 2023, 17:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Резкого роста тарифов на коммунальные услуги в Экибастузе и Риддере не будет. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительству и соответствующим уполномоченным органам важно найти золотую середину. Не должно быть резкого повышения стоимости, тем более не должно быть всплеска цен в отдельных регионах. Эта работа будет проведена», - прокомментировал заместитель Премьер-Министра РК, отвечая на вопросы журналистов.

    Роман Скляр добавил, что население должно получать качественные продукты, качественные услуги, но в то же время, по его словам, резкого увеличения стоимости на услуги Правительство не допустит.

    Напомним, сегодня прошло заседание коллегии Министерства энергетики с участием вице-Премьер-Министра РК Романа Скляра.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК ЖКХ Цены и тарифы
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