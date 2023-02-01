Резкого роста тарифов на комуслуги в Экибастузе и Риддере не будет – Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Резкого роста тарифов на коммунальные услуги в Экибастузе и Риддере не будет. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительству и соответствующим уполномоченным органам важно найти золотую середину. Не должно быть резкого повышения стоимости, тем более не должно быть всплеска цен в отдельных регионах. Эта работа будет проведена», - прокомментировал заместитель Премьер-Министра РК, отвечая на вопросы журналистов.

Роман Скляр добавил, что население должно получать качественные продукты, качественные услуги, но в то же время, по его словам, резкого увеличения стоимости на услуги Правительство не допустит.

Напомним, сегодня прошло заседание коллегии Министерства энергетики с участием вице-Премьер-Министра РК Романа Скляра.



