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    Резкого роста на социальный хлеб быть не должно - Минсельхоз РК

    18 Октября 2021, 13:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резкого роста на социальный хлеб быть не должно. Об этом заявил на брифинге в режиме онлайн в Службе центральных коммуникаций министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как я уже сказал, резкого роста на социальный хлеб не допустим. Для этого у нас есть все инструменты. Есть необходимые резервы - млн тонн с учетом прошлогоднего урожая. Эти резервы используем не только на зерновую, но и на поддержку животноводческой отрасли. Поэтому резкого роста на социальный хлеб быть не должно. В этой связи у меня прогноз, что хлеб будет в разумных пределах (сумме, прим.ред.)», - прокомментировал министр сельского хозяйства.

    Ранее сообщалось, что определены основные задачи Национального проекта по агропромышленному комплексу.

    В соответствии с поручениями Главы государства определены следующие основные задачи Нацпроекта:

    Первое - повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза. Второе - обеспеченность Казахстана основными продовольственными товарами отечественного производства. Третье - увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением в нем доли переработанной продукции до 70%. Четвертое - стабильное повышения доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестпроектов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Нацпроекты
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