Резкое повышение цен на арендное жилье - глава Минюста дал советы казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Канат Мусин, комментируя ситуацию вокруг резкого повышения арендного жилья, заявил, что возникшие споры о найме жилья подлежат урегулированию в судебном порядке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наем жилья является гражданско-правовой сделкой между арендодателем и арендатором. Статья 556 Гражданского кодекса четко определяет случаи, когда договор имущественного найма, в том числе арендного жилья, может быть расторгнут в одностороннем порядке наймодателем. Их всего четыре основания. Среди них нет такой причины, когда наниматель не согласен со стоимостью аренды. Если возникают споры о найме жилья и они не были урегулированы сторонами между собой, то этот спор подлежит урегулированию в судебном порядке. Надо обращаться в суд за защитой своих прав», - сказал министр юстиции журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, договор имущественного найма, в том числе найма жилья, согласно гражданскому законодательству должен заключаться в письменном виде.

«Но, к сожалению, зачастую бывают случаи, когда договоры заключаются устно без соблюдения письменной формы сделки. Тем не менее, это не препятствует обращению гражданина в суд за защитой своих прав», - добавил глава Минюста.

Журналисты попросили министра посоветовать, какие доказательства может предоставить суду человек при отсутствии договора.

«Я не могу давать советы, так как каждый кейс представляет из себя некое уникальное сочетание различных обстоятельств. Поэтому советовать сложно. Возможно, существует какая-то переписка, может быть, в мессенджерах. Они ведь как-то договаривались. Есть свидетели. То есть, людям надо использовать все имеющиеся способы, чтобы в суде доказать, что их права были нарушены тем, что наймодатель изменил условия договора», - сказал Канат Мусин.

«Вообще наймодатель может изменить стоимость аренды - это его полное право, поскольку это его имущество, но в договорах, как правило указывается, когда и за какой период заблаговременно должна быть другая сторона уведомлена о том, что арендная плата повышается, чтобы элементарно у них было время подготовиться к смене арендного помещения. Это принцип добропорядочности», - считает глава ведомства.