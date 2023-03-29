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      Северо-Казахстанская область

    Резкое потепление прогнозируют в СКО

    29 Марта 2023, 04:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в конце марта ожидается понижение температуры воздуха. В первые дни апреля – напротив, резкое повышение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», с 29-го по 31-е марта регион будет находиться под влиянием пониженного давления. В этот период прогнозируется неустойчивая погода.

    С прохождением фронтальных разделов в среду, 29-го марта, ночью на западе области, днем на большей части ожидаются умеренные осадки, преимущественно дождь. На западе, севере области - гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 25 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха до минус 5, местами - 10 мороза.

    «С первых дней апреля с выносом теплых воздушных масс прогнозируется резкое повышение температуры воздуха ночью до плюс 1-4 градусов, днем - до 9-14 тепла. Со 2-го по 5-е апреля в связи установлением положительных температур ожидается активное формирование талого стока, увеличение уровней воды в реках за счет боковой приточности - балки, овраги и талые воды со степей и полей», - сообщила директор филиала Кымбат Мергалимова.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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