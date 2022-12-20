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      Северо-Казахстанская область

    Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО

    20 Декабря 2022, 09:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на смену теплым дням придут сильные морозы. Понижение температуры воздуха ожидается в ближайшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В понедельник, 19-го декабря, в регионе из-за циклона прошел ледяной дождь. Во вторник утром, 20-декабря, в Петропавловске температура воздуха составляла минус 3 градуса, ветрено, временами моросил дождь. На дорогах – гололед.

    По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», ночью температура воздуха начнет снижаться. Уже в среду, 21-го декабря, днем она составит 13-18 мороза, ночью столбик термометра опустится до 15-20 градусов.

    Дальнейшее похолодание ожидается в четверг, 22-го декабря. Ночью прогнозируется мороз до 23-28 градусов, днем – минус 20-25.

    И в среду, и в четверг сохранятся осадки в виде снега, метель, сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Погода
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