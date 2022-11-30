Резко возросло число заболевших коронавирусом казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 144 человека. Еще три человека заболели пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

28 ноября сообщалось о 84 заболевших, 29 ноября - о 85 казахстанцах с КВИ. То есть за сутки число заболевших увеличилось сразу на 59 человек.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 396 тыс. 755 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 331 человек.



