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    Резкий рост заболеваемости COVID-19 фиксируют в Европе

    6 Июля 2022, 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост числа заражений коронавирусной инфекцией снова зафиксирован во Франции. По данным Минздрава страны, он составляет в последнее время 200 тыс. в день., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В аптеках по всей стране, как и в Лионе, не справляются с потоком желающих сделать тест. Город буквально накрыла волна COVID-19, ставшая седьмой по счету.

    «На этой неделе мы наблюдаем рост числа тестов и количества положительных результатов. Сегодня, например, мы сделали 30, это в разы больше, чем раньше. И у половины пациентов обнаружен COVID-19. Так что да, мы можем говорить о резком росте заражений», — говорит фармацевт Эрван Грео.

    Французские власти снова напоминают о важности ношения масок, особенно в местах скопления народа и общественном транспорте.

    В Германии тоже бьют тревогу. Число заражений по результатам тестов выросло до 150 тыс. в день. Это немного ниже показателей, зафиксированных в Великобритании — более 154 тыс.. В Италии сообщают о более чем 132 тыс. новых случаев.

    Похожий тренд «летнего ковида» отмечают власти во всех европейских странах, подчеркивая, что штамм «омикрон» отличается высокой контагиозностью. Это грозит европейцам испортить летний отдых и запланированные путешествия.

    Фото: s.yimg.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Франция Италия Германия Великобритания Коронавирус в мире Европа Мировые новости
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