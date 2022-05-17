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    Резких скачков цен на сахар не ожидается - глава Минсельхоза РК

    17 Мая 2022, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минсельхоза РК Ербол Карашукеев заверил, что до конца года резких скачков цен на сахар не ожидается в Казахстане. Цена на сахар составляет от 400 тенге за кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас по миру наблюдается рост цен на сахар. У нас цена стабильная - от 400 тенге, в некоторых местах по 500 тенге за кг. Это зависит от того, как завозится сахар. Мы знаем, что цена тростникового сахара определяется на бирже, также как и готового сахара. У нас есть четыре завода, мы их полностью обеспечили сырьем. В течение мая ожидаем около 32-35 тыс. тонн объемов производства сахара, в июне - 40-45 тыс. тонн. Произведенных объемов достаточно, чтобы обеспечивать внутреннее потребление. Резкого роста цен на сахар мы не ожидаем», - сказал Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

    Он также прокомментировал вопрос по поводу того, что в некоторых магазинах сахар продают от 500-600 тенге за кг. По словам министра, это зависит от торговых сетей, насколько они «накручивают» цены.

    «В целом цена на сахар останется стабильной, она будет зависеть от стоимости сырья. 70% производимого в Казахстане сахара сделано из тростникового сахара. Сейчас разрабатываем программу по развитию сахарной отрасли. Я думаю, что до конца года резких скачков цен на сахар мы не ожидаем», - заявил Е. Карашукеев.

    Снижение цены на сахар будет зависеть от мировых тенденций.

    «Если цена на тростниковый сахар уменьшится, то, возможно, будет дальнейшее снижение цен. В настоящий момент цены стабильные», - заверил министр.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане будет введен запрет на вывоз сахара.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство
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