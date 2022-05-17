Резких скачков цен на сахар не ожидается - глава Минсельхоза РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минсельхоза РК Ербол Карашукеев заверил, что до конца года резких скачков цен на сахар не ожидается в Казахстане. Цена на сахар составляет от 400 тенге за кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас по миру наблюдается рост цен на сахар. У нас цена стабильная - от 400 тенге, в некоторых местах по 500 тенге за кг. Это зависит от того, как завозится сахар. Мы знаем, что цена тростникового сахара определяется на бирже, также как и готового сахара. У нас есть четыре завода, мы их полностью обеспечили сырьем. В течение мая ожидаем около 32-35 тыс. тонн объемов производства сахара, в июне - 40-45 тыс. тонн. Произведенных объемов достаточно, чтобы обеспечивать внутреннее потребление. Резкого роста цен на сахар мы не ожидаем», - сказал Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

Он также прокомментировал вопрос по поводу того, что в некоторых магазинах сахар продают от 500-600 тенге за кг. По словам министра, это зависит от торговых сетей, насколько они «накручивают» цены.

«В целом цена на сахар останется стабильной, она будет зависеть от стоимости сырья. 70% производимого в Казахстане сахара сделано из тростникового сахара. Сейчас разрабатываем программу по развитию сахарной отрасли. Я думаю, что до конца года резких скачков цен на сахар мы не ожидаем», - заявил Е. Карашукеев.

Снижение цены на сахар будет зависеть от мировых тенденций.

«Если цена на тростниковый сахар уменьшится, то, возможно, будет дальнейшее снижение цен. В настоящий момент цены стабильные», - заверил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет введен запрет на вывоз сахара.