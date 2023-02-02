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    Режим повышенной готовности к паводку ввели в ВКО

    2 Февраля 2023, 17:06

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с 1 февраля ввели режим повышенной готовности к паводковому периоду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    За водоёмами ведется ежедневный мониторинг.

    На данный момент местными исполнительными органами вывезено более 160 тысяч кубометров снега. На период угрозы паводка в готовности находится группировка сил в количестве 1719 человек личного состава, 224 мотопомпы, 83 плавательных средства, а также более 750 единиц техники.


    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Паводок МЧС
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