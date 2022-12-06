«Режим гоблина» - слово года в английском языке

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Сленговое выражение «режим гоблина»(goblin mode) названо словом 2022 года по версии Оксфордского словаря английского языка, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году издательство Оксфордского университета впервые решило определить слово года голосованием. Общественности предлагалось выбрать из трех вариантов, предложенных составителями словаря.

За выражение, которое авторы главного исторического словаря английского языка описали как «бесцеремонно эгоистичное, ленивое, неряшливое или жадное поведение, как правило, отвергающее социальные нормы или ожидания», проголосовали более 300 тысяч человек за две недели.

Филологи отмечают, что этот термин стал особенно популярным на фоне нежелания многих людей возвращаться к нормальному образу жизни после снятия большинства ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Второе место в рейтинге заняло слово «метавселенная», означающее виртуальное пространство, в котором люди взаимодействуют друг с другом посредством нескольких каналов восприятия. На третьей строчке расположился хештег #IStandWith («яподдерживаю»).

В 2021 году словом года стало понятие «vax» - сокращенная версия от глагола, существительного и прилагательного, которые связаны с вакцинацией.

Фото: bernardojorge.adv.b



