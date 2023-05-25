Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Режим ЧС объявят в Бородулихинском районе Абайской области

    25 Мая 2023, 09:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о принимаемых мерах по тушению пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ведется работа по тушению очагов возгорания. Работа по тушению пожара в лесном массиве осложнена порывами ветра и заболоченной местностью, что затрудняет движение тяжелой техники. Площадь охваченной территории горения составляет 3,5 тысячи га. На тушение лесного пожара задействована 201 единица техники ,8 вертолетов, пожарный поезд и 852 человека личного состава», - сказал Нурлан Уранхаев на заседании Правительства.

    Как сообщил аким, сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС.

    «Угрозы населенным пунктам нет, однако в целях безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам. Для недопущения фактов мародерства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции в количестве 20 человек. На случай экстренной эвакуации подготовлены 3 эвакуационных пункта в селе Бородулиха, 331 место. Работа по тушению лесного пожара продолжается и находится на контроле», - добавил Н. Уранхаев.

    Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая. Общая площадь горения составляет около 3500 га.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Происшествия Пожар Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Природный пожар в Абайской области локализовали
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз