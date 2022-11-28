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    Режим чрезвычайной ситуации объявили в Экибастузе

    28 Ноября 2022, 07:29

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Это временная мера применяется исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан, говорится в сообщении акимата города Экибастуза, передает МИА «Казинформ».

    В соответствии со статьей 48 Закона РК «О гражданской защите» на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях.

    По состоянию на 01:30 ч., 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла. Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    Аким Павлодарской области обошел социальные объекты, после чего было решено эвакуировать постояльцев из центра поддержки детей в Павлодар. Представители Комитета по охране прав детей уже выехали в Павлодарскую область. Детей из центра поддержки и дома юношества города Экибастуза отправят в учебно-оздоровительные лагеря.

    По последним данным, ситуация на экибастузской ТЭЦ стабилизировалась. В штатном режиме работают пять котлоагрегаторов, три из них – водогрейные котлы, два – энергетические. Без теплоснабжения остаются три микрорайона Экибастуза.

    Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе воспринят Президентом Касым-Жомартом Токаевым с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь.

    Вместе с тем, Глава государства поручил Премьер-Министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.


    Фото: facebook.com/pavlodarenergo
    Павлодарская область Происшествия Акимат МЧС
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