Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Режим ЧП введен в Южной Африке из-за наводнений: есть жертвы

    14 Февраля 2023, 17:35

    ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Южная Африка объявила режим чрезвычайного положения в понедельник вечером после того, как в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли семь человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Africa News.

    По данным центров по управлению стихийными бедствиями в нескольких провинциях, еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

    Конкретные данные о разрушениях, вызванных наводнениями, еще не были опубликованы. Но непогода угрожает 7 провинциям из 9 существующих в стране, в основном на восточном побережье.

    По меньшей мере пять человек погибли в провинции Квазулу-Натале на юго-востоке страны. Среди них новорожденный ребенок, погибший в результате затопления дома. Несколько человек пропали без вести после попытки пересечь затопленную реку.

    По данным местных властей, еще два человека погибли в соседней северо-восточной провинции Мпумаланга.

    В провинции Лимпопо, граничащей с Зимбабве, в результате наводнений было повреждено здание больницы. Стихия также смыла мосты и разрушила местные дороги.

    Национальный метеорологический центр прогнозирует, что в ближайшие дни будут идти «постоянные и сильные» дожди с риском наводнений.

    В прошлом году в Южной Африке произошло сильнейшее в ее истории наводнение, в основном затронувшее Дурбан, третий по величине город страны и крупный порт на континенте. Проливные дожди вызвали мощные оползни, смыв мосты, дороги и целые здания. Погибло более 400 человек и пострадало более 85 000 местных жителей.

    Кадр из видео africanews.com

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Африка Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Улица Абу Насыра аль-Фараби может появиться в ЮАР
    Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 46
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров