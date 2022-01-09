Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Режим ЧП: астанчан попросили сообщать о подозрительных лицах

    9 Января 2022, 03:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей столицы призвали сообщать о подозрительных лицах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    В рамках операции «Правопорядок» полицейские Нур-Султана проводят подворовые и поквартирные обходы. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что ситуация в городе, в целом, стабильная. Все находится под контролем.

    Тем временем, комендантский час в столице продолжается. За нарушение режима чрезвычайного положения к ответственности привлекли уже 22 человека. В специальный приемник водворили 2 жителей города за вождение в пьяном состоянии.

    За последние трое суток зафиксировали 45 преступлений. Число административных правонарушений превышает 2 тысячи. С начала ЧП количество звонков на линию 102 выросло в два раза. По подсчетам департамента полиции, их число превышает 9 тысяч. В основном, население интересуют вопросы въезда и выезда из Нур-Султана, работа ЦОНов, банков и торговых центров.

    «Если вам известны факты о сомнительных лицах, сообщайте об этом. Комендантский час продолжается. Прошу находиться дома. Без необходимости не выезжать за территорию города и контролировать местонахождение своих детей. Все это делается для вашей безопасности и сохранения порядка», - обратился к астанчанам начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Борьба с преступностью Безопасность ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам