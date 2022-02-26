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    Резервистам предложили попробовать себя на госслужбе в Мангистауской области

    26 Февраля 2022, 20:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области и аппаратом акима региона в проведена встреча по видеосвязи с молодежью, зачисленной в Президентский кадровый резерв, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2019 году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева стартовал проект, объединивший молодежь со всех уголков республики.

    Для формирования кадрового резерва проделана большая работа, в результате отобраны только сильнейшие. В Президентский кадровый резерв по стране зачислено 300 человек. После требования ужесточили, и в 2021 году в этот список резервистов вошли еще 50 человек.

    К настоящему времени из 350 человек 209 граждан были устроены на рабочие места в государственных органах и в квазигосударственном секторе.

    На встрече о трудоустройстве, дальнейшем развитии, использовании потенциала для общественно значимых проектов в местных исполнительных органах Мангистауской области доложил руководитель аппарата акима Мангистауской области Нурлан Тажибаев.

    Были также выслушаны мнения резервистов. Найла Мухтарова из Павлодара запросила информацию о свободных вакансиях в местных исполнительных органах, а Олжас Бейсенбаев из ВКО поблагодарил территориальный департамент и акимат области за организованную встречу.

    В дальнейшем встречи с лицами, зачисленными в Президентский Молодежный кадровый резерв, будут проходить на постоянной основе.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Другие государственные органы Мангистауская область Молодежь Президентский кадровый резерв
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