Рейсы в 17 городов мира запустят в Казахстане к 2025 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что расширение международных маршрутов способствует дальнейшему развитию разностороннего сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После пандемии отечественная гражданская авиация начинает новый этап своего развития. Увеличивается число пассажиров. Восстанавливаются ранее существовавшие рейсы. Открываются новые направления. Только в этом году добавятся 8 международных маршрутов. К 2025 начнутся полеты еще в 17 городов, включая рейсы в Нью-Йорк, Женеву, Сингапур, Вену, Париж», - сказал на заседании Правительства Премьер-Министр Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что расширение международных маршрутов способствует дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества нашей страны с другими государствами.

Ранее министр индустрии Марат Карабаев заявил об открытии девяти новых международных авиарейсов в Казахстане в 2023 году.



