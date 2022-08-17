Рейсы на юг Казахстана, в РФ и Египет планируют запустить из аэропорта Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - О перспективах аэропорта Петропавловска сообщил новый управляющий. В июле воздушную гавань передали ТОО «Международный аэропорт «Кызылжар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор ТОО «Международный аэропорт «Кызылжар» Валихан Джилисбаев мгновенных изменений не обещает. Но уверяет, что развивать аэропорт обязательно будут и уже наметили ряд направлений.

В первую очередь отремонтируют и модернизируют комплекс ГСМ, что позволит производить дозаправку самолетов. О том, что это достаточно хороший способ заработка для аэропорта, еще в прошлом году говорил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Он отмечал, что на ремонт топливной станции требуется не менее 700 млн тенге.

«Наша задача – обеспечение авиационной безопасности, безопасности полетов, содержание и эксплуатация аэропорта. Мы заплатили 2,8 млрд тенге – оценочную стоимость имущества. Необходимо внести еще 1,2 млрд тенге на развитие. В ближайшее время мы будем проводить реконструкцию и модернизацию комплекса ГСМ. После этого сможем привлекать воздушные суда на дозаправку. Аэропорт находится в выгодном географическом положении. Будем привлекать грузовые самолеты. Чтобы работали ночные рейсы», - отметил В.Джилисбаев.

Сейчас из Петропавловска можно улететь только в Алматы и Нур-Султан. В перспективе, по словам нового управляющего, рейсы в Шымкент и Туркестан, российские Тюмень и Санкт-Петербург и даже в египетский Шарм-эш-Шейх.

«Мы подавали на заявку на то, чтобы авиакомпании могли летать от нас в Шымкент и Туркестан, в Комитет гражданской авиации. Но конкурс не состоялся. Думаю, в следующем году будут субсидированные рейсы. Безусловно, тариф на них ниже, это важно для населения. Есть договоренность с российскими авиакомпаниями. Не получилось у них в этом году запустить из-за санкций, которые отразились на перевозчиках. Мы давно обсуждали вопрос полетов из Петропавловска в Египет. И самолеты полетели бы в этом году, если бы работал комплекс ГСМ. Как только будет дозаправка, то казахстанский авиаперевозчик запустит рейсы. Договоренность есть», - сказал В.Джилисбаев.

В аэропорту работают 98 штатных сотрудников. Еще набирают квалифицированных специалистов с соответствующим образованием, но узкоспециализированные кадры все есть.

«Чтобы развивать аэропорт, нужно вкладывать средства, зарабатывать, управлять бизнес-процессами. Сколько точно потребуется, будет известно после составления плана развития на краткосрочный период», - добавил В.Джилисбаев.

Активы и имущество аэропорта находятся в коммунальной собственности акимата. АО «Международный аэропорт «Петропавловск» проходит процедуру банкротства.

Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление на пять лет с правом последующего выкупа. Торги объявляли четыре раза.



