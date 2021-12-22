Рейды по местам хранения и продажи пиротехники проводят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области 24 оперативные группы проводят рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий накануне Нового года. Об этом на брифинге сообщил начальник ДЧС Акмолинской области полковник Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего за прошедшую неделю с 13 по 17 декабря в Акмолинской области было зарегистрировано 17 чрезвычайных ситуаций, в том числе 16 бытовых пожаров и один случай возгорания автотранспортного средства. В результате чрезвычайных происшествий погибли три человека.

Особую обеспокоенность спасателей вызывают участившиеся случаи пожаров, связанных с несоблюдением правил пожарной безопасности в быту.

«С 16 по 18 декабря на территории Целиноградского и Бурабайского районов зарегистрирована гибель двух человек 40 и 35 лет из-за нарушения правил пожарной безопасности в быту. По предварительным данным, оба находились в состоянии алкогольного опьянения», - отметил Н. Атыгаев.

Всего за истекший период текущего года на территории нашей области при пожарах погибло 26 человек, из них 20 человек злоупотребляли спиртными напитками.

Большая часть таких возгораний происходит в жилом секторе. Это наиболее нерегулируемая, с точки зрения государственного пожарного контроля, сфера.

«По статистике, в Акмолинской области 70% пожаров происходит в жилых районах, в праздничные новогодние дни эта цифра возрастает до 85%. Такой резкий рост пожаров во время массовых гуляний отчасти можно объяснить психологическим настроем людей. Граждане, пытаясь снять накопленный за время рабочих будней стресс, значительно снижают свою бдительность в период праздников», - добавил главный акмолинский спасатель.

Н. Атыгаев также призвал акмолинцев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

«Прежде всего, нужно посмотреть, сертифицирована ли продукция, обязательно ознакомиться с правилами эксплуатации пиротехники. Не забудьте обратить внимание на срок ее хранения и реализации: если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя. Упаковка должна быть целой, не надорванной. При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов. Зрителям следует находиться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Производить запуск изделия из рук запрещено», - пояснил спикер.

Не рекомендуется использование открытого огня там, где есть наличие горючего вещества. Бенгальский огонь – это тот же открытый огонь. Температура стержня достигает двух тысяч градусов. И поэтому применять его нужно вдали от сгораемых материалов.

Реализация пиротехнических изделий разрешается на объектах торговли, отвечающих требованиям нормативных документов, утверждённых в порядке, установленном республиканским законодательством.

«В целях пресечения фактов незаконной торговли пиротехникой сотрудниками ДЧС совместно с представителями МПС проводятся рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий. Особое внимание при проверках уделяется качеству продукции, наличию сертификатов, правилам хранения и соответствия помещений, в которых производится продажа, требованиям нормативных документов. В целом сформированы 24 оперативных группы, в работе задействованы 83 сотрудника», - подытожил Н. Атыгаев.