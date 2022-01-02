Ревизию законов хотят провести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно разработки и принятия законодательных актов, направленных на обеспечение баланса между уровнями правовой регламентации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пунктом 10 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» (утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 413) предусмотрено мероприятие «Реализация в рамках Концепции правовой политики положений, направленных на изменение законодательства в части обеспечения баланса между детализированной правовой регламентацией и гибкостью принятия управленческих решений». В связи с чем реализация этих задач заложена в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года (далее – Концепция), утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

По его словам, в Концепции предусмотрено, что «в целях обеспечения баланса между уровнями правовой регламентации и гибкостью принятия управленческих решений необходимо провести ревизию законов на предмет выявления детализированных норм, которые необходимо пересмотреть, предоставить отдельным государственным органам дискреционные полномочия для принятия подзаконных нормативных правовых актов с единовременным установлением целей принятия, принципов и механизмов контроля за законностью таких актов, а также предусмотреть упрощенный порядок принятия нормативного правового акта».

«В настоящее время Министерством юстиции совместно с Администрацией Президента прорабатывается проект Плана действий по реализации Концепции, в котором предусмотрены проведение анализа по выявлению излишних детализированных норм в законах и рассмотрение целесообразности их пересмотра, а также проработка вопроса принятия подзаконных нормативных правовых актов. Таким образом, разработка и принятие соответствующих законодательных актов будут осуществлены после проведения анализа по поднимаемому вопросу», - отметил Премьер-Министр.

«В части обеспечения стабильности законов сообщаю, что Правительством внесены изменения в Правила по проведению правового мониторинга, регламентирующие вопросы подготовки анализа степени стабильности законодательства (постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2021 года № 544), которые позволят оценивать эффективность принятых нормативных правовых актов государственными органами», - заключил А. Мамин.



