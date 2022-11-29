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    Ревакцинировались против КВИ 5 млн 660 тысяч 997 казахстанцев

    29 Ноября 2022, 08:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По состоянию на 29 ноября 2022 года первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 847 тыс. 465 человек, вторым компонентом – 10 млн 612 тыс. 298 человек. Ревакцинировано – 5 млн 660 тыс. 977 казахстанцев.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 29.11.2022 г. в разрезе регионов представлена ниже:

    Ранее сообщалось, что за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 85 человек. Лечение от КВИ продолжают получать 987 казахстанцев.
    Минздрав РК Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК Вакцинация
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