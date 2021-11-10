Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ревакцинация населения: обеспечить готовность прививочных пунктов поручил Аскар Мамин

    10 Ноября 2021, 10:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечить готовность прививочных пунктов в рамках ревакцинации населения с 22 ноября поручил Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться стабильной. Занятость мест в инфекционных больницах составляет 30%, а реанимационных мест – 26%. Вместе с тем, с учетом прироста заболеваемости в ряде стран Европы, а также приграничных, меры санитарных требований должны соблюдаться повсеместно», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

    Также Премьер-Министр поручил во всех регионах акиматам усилить работу и эффективность мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарных требований.

    «По допущенным нарушениям санитарного режима должны приниматься жесткие меры», - подчеркнул Аскар Мамин.

    В настоящее время всего вакцинировано почти 8,5 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 7,7 млн чел.

    «С 22 ноября начинается ревакцинация для ранее привитых граждан. В этой связи необходимо обеспечить готовность прививочных пунктов, медицинских организаций и медицинских работников», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Аскар Мамин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами