Ретрансляцию телерадиоканалов по всему Казахстану приостановят 20 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будут проводиться планово-профилактические работы на сетях телерадиовещания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kazteleradio.kz.

«20 апреля 2022 года с 03.00 до 17.00 (по времени г. Нур-Султан) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - сообщается на сайте компании.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Отмечается, что данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.