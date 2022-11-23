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    Республиканское командно-штабное учение «Қыс-2022» пройдет в Костанае

    23 Ноября 2022, 18:19

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с Организационными указаниями в период с 24 по 25 ноября 2022 года в Казахстане проводится Республиканское командно-штабное учение «Қыс-2022» на тему «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Республиканский штаб по координации и руководству учением будет находиться в городе Костанае.

    Начало учений запланировано на 08:00 часов 24 ноября 2022 года и пройдет по адресу: ул. Гоголя, 79 а, на первом этаже Кризисного центра в здании службы пожаротушения.

    В рамках учения «Қыс-2022» во всех регионах страны запланированы командно-штабные тренировки для отработки действий по ликвидации ЧС, практических действий с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты.

    В рамках Республиканского КШУ «Қыс - 2022» Департамент по ЧС Костанайской области и привлекаемые на учения подразделения формирований гражданской защиты 24 ноября текущего года отработают действия на учебно-тренировочном месте по практическому выполнению аварийно-спасательных неотложных работ в городе Костанае в микрорайоне «Кунай».

    - Смотр готовности областного сводного отряда экстренного реагирования. Время проведения – 15:00.

    - Отработка действий личного состава территориальных формирований гражданской защиты по устранению аварий в жилом многоэтажном доме.

    - Проведение аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в зимний период на автодорогах области.

    Учение проводится с целью совершенствования Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовки органов управления, сил и средств гражданской защиты к реагированию на чрезвычайные ситуации зимнего периода.

    В подготовке и проведении учений задействована вся Государственная система гражданской защиты – областные, районные и городские службы гражданской защиты, оперативные группы от управлений акимата Костанайской области, местные исполнительные органы городов и районов, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, аварийно-спасательные службы и формирования, подразделения МЧС Республики Казахстан и Национальной гвардии Республики Казахстан.

    В ходе учения планируется:

    - перевести режим функционирования территориальных и отраслевых подсистем Государственной системы гражданской защиты в режим повышенной готовности к выполнению задач при угрозе и возникновении ЧС зимнего периода;

    - совершенствовать слаженность в работе отраслевых и территориальных

    подсистем Государственной системы ГЗ по управлению подчиненными силами в условиях нарушения функционирования транспортных магистралей и объектов жизнеобеспечения;

    - проверить готовность систем оповещения и связи, организацию оперативного дежурства на всех уровнях Государственной системы гражданской защиты, работу прогнозных и диспетчерских служб, проведения мониторинга, создания запасов материально-технических, продовольственных и медицинских резервов;

    - организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, оперативных штабов служб и формирований гражданской защиты;

    - повысить уровень готовности и способности Государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации ЧС в условиях зимнего периода.

    В ходе организации Республиканского командно-штабного учения «Қыс-2022» будет осуществлена практическая отработка оповещения населения об угрозе ЧС на территории области с запуском электрических сирен и перехватом телеканалов.

    «Просим граждан соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий», - говорится в публикации пресс-службы МЧС РК.
    Учения Костанайская область МЧС Костанай
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