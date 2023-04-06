Республиканский турнир по паранастольному теннису проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде проходит ежегодный Открытый республиканский турнир среди спортсменов с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) по настольному теннису, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В спортивном комплексе «Жастар» за медали борются 50 теннисистов из 10 областей Казахстана.

Команду Карагандинской области представляют 15 спортсменов, среди них четыре мастера спорта, чемпионы Казахстана и Азии.

Готовил участников к состязаниям тренер высшей категории областной специализированной школы по инвалидному спорту Дархан Тилемисов.

«Турнир проходит в 11-й раз. Раньше он был только для колясочников. Второй год участвуют все классы параспортсменов. Выступают сегодня сильнейшие. Приехали все члены сборной Казахстана, участники международных игр. Будет хороший обмен опытом, повышение мастерства, ну и, конечно, общение. Из года в год наша задача – поднять уровень этого турнира», – сказал Дархан Тилемисов.

Трехкратный чемпион Казахстана, многократный призер международных соревнований Артем Вайман не в первый раз участвует в турнире. 23-летний карагандинец считает, что главный секрет победы – много трудиться и верить в себя.

«Играю с 2009 года. Учился в школе-интернате НОДА. Там был выбор – плавание или теннис. С плаванием не срослось, зато с теннисом всё получилось. С 2015 года был прорыв, начал завоевывать призовые места. Сейчас я всегда нацелен на победу, ставлю себе высокую планку. Но для этого надо много трудиться. Когда я играю, забываю обо всем и просто наслаждаюсь», – сказал Артем.

Кроме дипломов, медалей и кубков, спортсмены, занявшие первые три места, получат денежные призы.

Этот турнир рейтинговый. Из победителей будет сформирована команда Карагандинской области, которая выступит в этом году на Паралимпийских играх Республики Казахстан в Актобе.



