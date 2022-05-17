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      Карагандинская область

    Республиканский тренинг для спасателей стартовал в Приозерске

    17 Мая 2022, 04:04

    ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – В Приозерске во второй раз проходит двухнедельный республиканский тренинг по подготовке водолазов. В течение 10 дней специалисты-инструкторы из спасательных отрядов Карагандинской, Алматинской и Кызылординской областей будут делиться своим опытом и навыками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теоретические и практические занятия организованы на базе спасательной станции Приозерска. Всего в тренинге принимают участие 13 спасателей.

    Во время теоретической части инструкторы проведут занятия по основам водолазных работ и спусков, ознакомят с особенностями воздействия глубины на организм человека, квалификационными характеристиками водолазов в разных странах.

    Практические занятия пройдут в техническом бассейне и на озере Балхаш.

    В ходе практических занятий водолазы отработают навыки проведения аварийно-спасательных работ под водой с использованием гидравлического, пневматического и гидродинамического инструмента.

    «Место для проведения республиканского тренинга выбрано не случайно. Спасательная станция Приозерска оснащена новейшими образцами водолазного и водно-спасательного оборудования и снаряжения, в том числе и барокамерой, позволяющей проводить медико-реабилитационные мероприятия спасателей на больших глубинах без угрозы для их здоровья», - сообщили в пресс-службе ДЧС по Карагандинской области.

    Кроме необходимого оборудования, в здании есть учебные классы, залы, места для проживания, бассейн для водолазов. Строительство станции велось с учетом необходимости открытия учебного центра для подготовки водолазов высокой квалификации.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Безопасность МЧС
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