Республиканский пилотный проект «Интеллектуальный класс - конструктор» стартовал в Акмолинской области

АКМОЛ. КАЗИНФОРМ – Шахматы, шашки и тогызкумалак стали доступны детям села Акмол Целиноградского района Акмолинской области. В Международный день защиты детей в селе был дан старт республиканскому пилотному проекту «Интеллектуальный класс - конструктор», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Ассамблеи народа Казахстана , республиканский пилотный проект «Интеллектуальный класс – конструктор» стартовал в селе Акмол с участием заместителя Председателя АНК, заведующего Секретариатом Марата Азильханова, члена АНК Сергея Цырульникова, а также депутатов Парламента РК, представителей министерств, членов АНК и этнокультурных объединений, именитых спортсменов страны – таких, как Илья Ильин, Айдар Махметов, Абзал Ажгалиев.

«В рамках проекта состоялось торжественное открытие класса по настольным интеллектуальным играм в физкультурно-оздоровительном комплексе села Акмол. Цель проекта – развитие настольных интеллектуальных игр среди сельского населения, обеспечение досуга детям и взрослым, а также социализация людей с ограниченными возможностями. В классах посетители смогут играть в шахматы, тогызкумалак и шашки. В дальнейшем такие классы будут открыты во всех регионах страны», - пояснили в ведомстве.

Фото: Ассамблея народа Казахстана

От имени акима Целиноградского района всех жителей поздравила заместитель акима района Алма Айткужинова.

«Отрадно видеть, что в наш век гаджетов и компьютерных технологий игры в шахматы и тогызкумалак все также популярны и вызывают интерес у подрастающего поколения. Эти игры мудрые, как жизнь. Конечный результат зависит от правильности сделанных шагов. Желаю всем делать верные ходы не только на шахматной доске, но и в жизни. Желаю нашим ребятам, чтобы настал тот день, когда мы услышим об их победах в областных, республиканских и международных турнирах!» - обратилась она к собравшимся.

Инициатором мероприятия выступил член Ассамблеи, мировой рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников.

«Работа АНК, как и сама сфера межэтнических отношений, актуальна во все времена и требует особых подходов. Ведь единство, мир и согласие в стране - главное достояние нашего народа. Отрадно, что в деятельности АНК появляются новые направления, реализуются много интересных и современных проектов. Всё это - только для народа, молодежи, детей!» - отметил Сергей.

«Подрастающее поколение нашей страны - будущее Казахстана. Именно поэтому мы должны обеспечить им счастливое детство, правильное воспитание, качественное образование и сделать всё возможное для их занятия спортом и творчеством. Особые меры поддержки следовало бы оказывать детям из сельской местности. Наглядный пример показал сегодня наш Сергей Цырульников, собрав в таком небольшом селе Акмол больших чемпионов! Ведь именно здесь, среди вас, растут будущие чемпионы нашей страны!» - добавил М. Азильханов.