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    Республиканский форум аксакалов проходит в Нур-Султане

    2 Марта 2022, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В здании Духовного управления мусульман Казахстана в столице стартовал I Республиканский форум старейшин «Старейшины – достояние страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В форуме принимают участие верховный муфтий, председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы, заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК Ержан Байтлес, вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев. На встречу приехали члены Совета аксакалов, в том числе Мырзатай Жолдасбеков, Умирзак Озганбаев, Мурат Журынов, Жабал Ергалиев, и главные имамы из разных регионов страны.

    Встреча началась с молитвы по погибшим казахстанцам в январской трагедии.

    «Старейшины всегда были достоянием нашей страны, мы потомки нации, в которой всегда воспитывалось уважение к старшим. Мы планируем использовать жизненный опыт и знания аксакалов в правильном воспитании молодежи, в развитии нравственности, в широкой пропаганде наших традиций и родного языка», - сказал Наурызбай кажы Таганулы журналистам.

    Он подчеркнул, что одна из самых острых проблем в современном мире — это различные религиозные течения.

    «Традиции казахского народа всегда были связаны с Исламом. Мы надеемся работать со старейшинами, чтобы продвигать казахские традиции и предотвращать деструктивные религиозные движения», - добавил верховный муфтий.

    Также на форуме обсуждается роль старейшин в современном обществе и формирование школы предков.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Религия Общество МИОР
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