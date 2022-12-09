Республиканский чемпионат WorldSkills прошел в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице среди студентов колледжей прошел республиканский чемпионат «WorldSkills», в котором приняли участие около 500 студентов из 17 областей и трех городов республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники чемпионата соревновались по 30 специальностям. Участникам в соответствии с их сферами деятельности были даны задания. В течение определенного времени студенты должны были выполнить поставленные перед ними задачи. В частности, они выполняли задания по ремонту технических дефектов автомобилей, сварочному делу, шитью, ІТ.

«До этого прошло несколько этапов. Сначала на уровне колледжей отбирались самые лучшие студенты по рабочим профессиям. Дальше уже прошли чемпионаты на уровне областей. На этой неделе самые лучшие студенты по своим специальностям собрались в столице и продемонстрировали мастерство. На самом деле это очень важно - чтобы развивать экономику, прежде всего, нужны рабочие кадры. Президент ставит перед нами задачу по популяризации рабочих профессий, в целом по поддержке человека труда. В школах, детских садах поддерживаем и развиваем ценности трудолюбия. В этом смысле движение World skills для нас очень важно, потому что это не только соревнование, это мировые стандарты подготовки кадров. Эти стандарты у нас на сегодняшний день имплементируются в наши образовательные программы. С этой точки зрения несколько лет назад Казахстан, когда только присоединился к этому движению, занял 50-е место в рейтинге. Потом мы уже вошли в 20-ку, а сейчас уже занимаем по общему количеству баллов 10-е место», - сказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

По его словам, это говорит о развитии казахстанской системы технического профессионального образования, об обновлении образовательных программ.

«Выпускники наших колледжей будут конкурентоспособными, соответственно, наша экономика будет получать хорошие, качественные кадры. Очень важна подготовка сильных кадров. Это очень важно для развития нашей экономики, нашей страны», - добавил министр.



