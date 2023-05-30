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    Республиканские трассы оснастят пластинами, защищающими водителей от встречных фар

    30 Мая 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Республиканские трассы оснащают специальными пластинами, которые защищают водителей от встречных фар в темное время суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Для безопасности движения и комфорта водителей дорожники установили противоослепляющие экраны на участках автодорог республиканского значения М-32 «Самара-Шымкент» и А-2 «Алматы-Ташкент-Термез», также на перевалах Куюк и Кордай. Так, порядка 40 тысяч штук специальных пластин установлены на спусках, виражах и подъемах. Работы проведены в Туркестанской и Жамбылской областях.


    «Главное преимущество противоослепляющих экранов заключается в том, что они блокируют световой поток фар встречных автомобилей. Соответственно, благодаря данным пластинам движение по республиканским трассам становится более безопасным и комфортным, особенно в ночное время суток. Конструкцию устанавливают на дорогах с разделительной полосой. Новые противоослепляющие экраны также появятся на высокоинтенсивных автотрассах «Алматы-Хоргос» и Р-7 «дорога Боровской курортной зоны», - отметила официальный представитель АО «НК 2КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Дороги КазАвтоЖол Авто
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