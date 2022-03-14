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    Республика полностью обеспечена сахаром – МСХ РК

    14 Марта 2022, 15:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане имеется достаточный запас сахара. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня запасы сахара по республике составляют порядка 90 тысяч тонн. Всего в торговых объектах, стабфондах, объектах хранения, в ресурсах Продкорпорации, а также в госматрезерве имеется порядка 42 тысяч тонн. Сахарные заводы имеют порядка 47 тысяч тонн. С учетом ежемесячного потребления республики (порядка 44 тысяч тонн), заводы могут производить порядка 50 тысяч тонн. То есть заводы полностью обеспечивают потребность республики в сахаре. Продкорпорация на данный момент осуществляет прием и реализацию сахара регионам по заявкам», - сообщил он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Ж. Осербай добавил, кондитерские фабрики также обеспечены необходимым объемом сахара на ближайшее время.

    Вместе с тем он напомнил, решением Совета ЕЭК Казахстану предоставлено право на беспошлинный ввоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в объеме 250 тысяч тонн.

    «Таким образом, сообщаем, что с учетом запасов и объемов квот на ввоз сахара республика полностью обеспечена сахаром», - заключил спикер.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минсельхоз Экономика ЕАЭС Общество
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