Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Решить вопрос по трудоустройству казахстанцев в Южной Корее попросил Мурат Нуртлеу

    31 Мая 2023, 17:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Астане состоялась встреча министров иностранных дел Казахстана и Республики Корея. Заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу поднял вопрос обеспечения легального трудоустройства граждан Казахстана в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая важность связей между народами, мы с министром Пак Чжином обсудили вопросы обеспечения трудовых и миграционных прав граждан двух стран. Я обратил внимание на то, что для нашей страны очень важно обеспечение легального трудоустройства граждан Казахстана в Корее, в особенности включение Казахстана в «Систему разрешений на работу» Кореи», - сказал он во время выхода к прессе после встречи.

    Ранее сообщалось, что нелегальная трудовая миграция граждан Казахстана в Южную Корею стала одним из самых актуальных вопросов повестки дня между двумя странами. В Республике Корея проблема нелегальных иностранных мигрантов очень серьезная. Правительство Кореи предложило Казахстану осуществлять трудовую миграцию в соответствии с «Системой разрешений на работу» (Employment Permit System – EPS).


    К примеру, 24 марта в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из Ташкента, отказали во въезде в Южную Корею. До ожидания депортации их поместили в специальное помещение, из которого они в ночное время суток совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта. В апреле уголовное дело передали в суд.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Корея Общество Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    14 человек пострадали из-за сбоя в работе эскалатора в Южной Корее
    Торговая миссия США прибыла в Казахстан с официальным визитом
    Алихан Смаилов принял участие в коллективной встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС
    Генсек ТЮРКСОЙ награжден орденом «Достык» II степени
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана