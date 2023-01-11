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    Решения пока нет - Премьер-Министр о выборе поставщика для АЭС

    11 Января 2023, 13:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане прокомментировал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «АЭС – это очень сложный технологический объект. Мы хотим, чтобы этот объект мы построили совместно с различными компаниями, которые имеют самые передовые технологии во всем мире. То есть, мы хотим, чтобы это был многосторонний проект, чтобы привлечь в этот проект самые передовые технологии стран мира», - сказал Алихан Смаилов журналистам после заседания Правительства.

    Также он ответил на вопрос касательно выбора российской госкорпорации «Росатом» в качестве поставщика для АЭС.

    «Что касается определения «Росатома» в качестве основного поставщика – такого решения пока не было. Это решение мы будем принимать в текущем году с учетом проработки с международными экспертами. У нас составлена специальная дорожная карта совместно с «Росатомом», такую подготовительную работу мы должны провести. По итогам этой работы будет конкретно определено, кто будет поставщиком непосредственно ядерного острого, другого оборудования и после этого мы уже будем до вас доводить информацию. Это еще требует экспертной проработки. Решения пока еще нет», - заявил Алихан Смаилов.

    Акбота Кузекбай

    Фото: storage.googleapis.com

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Алихан Смаилов Атомная станция
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