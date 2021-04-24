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    Решение земельной комиссии: на пять лет продлен мораторий для казахстанцев на нормы, касающиеся землевладения

    24 Апреля 2021, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на заседании комиссии по земельной реформе. приняли решение о продлении срока действия моратория на нормы касательно землевладения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо внедрить механизм публичного предоставления сельхозземель в электронном формате. Мы обсуждали это вместе в прошлую субботу. Нужно успеть минимум до 2023 года. Его тоже надо рассмотреть. Поэтому необходимо убедиться, что все граждане имеют справедливый и открытый доступ к помещению или пользованию. Думаю, на прошлой неделе здесь было принято замечательное, историческое решение. Было принято решение касательно передачи земли в аренду на 49 лет. Оно полностью способствует вовлечению земель в современный экономический оборот. Я думаю, что в зависимости от собственности нужно не принимать решение «будет или не будет», а оставить его на будущее», - сказал в ходе заседания комиссии по земельной реформе заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

    По его мнению, решение о передаче земель в собственность надо отложить.

    «Сельское население, вероятно, должно принять непосредственное решение по этому вопросу в будущем. Было отмечено, что в Парламенте поднимут некоторые вопросы. Учитывая все это в будущем, думаю, что на это дело потребуется минимум от 3 до 5 лет. Спешить нельзя. Если это так, то предлагаю продлить на 5 лет установленный мораторий до конца года на нормы, касающиеся землевладения. Я думаю, что должно быть только одно решение. Сейчас мы не имеем права принимать сразу несколько решений. Думаю, каждый гражданин несет ответственность. Поэтому я предлагаю, чтобы члены комиссии придерживались такого общего мнения», - сказал Е. Тугжанов.

    Члены комиссии поддержали такое решение.

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    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Видео Земельная реформа.Мораторий
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