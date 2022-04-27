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    Решение о введении цифрового тенге примут до конца года

    27 Апреля 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа по введению цифрового тенге продолжается. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нацбанк достаточно продвинулся в этом вопросе. Мы достаточно тесно сотрудничаем с международным валютным фондом, Центробанками развитых стран по данному вопросу, буквально недавно наша команда ездила в Вашингтон на весенние встречи международного валютного фонда, где презентовала проделанную работу, говорили о планах», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

    По его словам, есть технические моменты, по которым также необходимо принять решение.

    «До 1 июля мы утвердим методику, по которой до конца этого года будем принимать решение о введении цифрового тенге. И даже если это решение будет положительным, и в конце года мы всё-таки примем решение вводить цифровой тенге, потребуется время для технического исполнения этого решения. Поэтому работа продолжается», - заключил глава Нацбанка.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Цифровой Казахстан Тенге
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