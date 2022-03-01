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    Решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT» принял съезд

    1 Марта 2022, 12:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе сегодняшнего съезда было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку предложений по трансформации крупнейшей партии страны.

    «Уважаемые делегаты, ставим на голосование все предложения, высказанные на сегодняшнем съезде в части модернизации партии, в том числе по программе модернизации партии, новому названию и логотипу», - обратился во время съезда исполнительный секретарь.

    Отметим, что делегаты поддержали выдвинутые на съезде инициативы и приняли соответствующее постановление.

    Напомним, что ранее Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «AMANAT».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Политические партии Политические реформы Политика Съезд партии Аманат
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