Решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT» принял съезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе сегодняшнего съезда было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку предложений по трансформации крупнейшей партии страны.

«Уважаемые делегаты, ставим на голосование все предложения, высказанные на сегодняшнем съезде в части модернизации партии, в том числе по программе модернизации партии, новому названию и логотипу», - обратился во время съезда исполнительный секретарь.

Отметим, что делегаты поддержали выдвинутые на съезде инициативы и приняли соответствующее постановление.

Напомним, что ранее Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «AMANAT».