Решен вопрос с временным жильем для 1,6 млн граждан Турции, пострадавших при землетрясениях - посол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Решен вопрос с временным жильем 1 млн 684 тысяч граждан, пострадавших от стихийного бедствия в Турции. Об этом на брифинге сообщил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время решен вопрос предоставления жилья 1 млн 684 тысячам граждан. Для этих людей были выделены места в палатках, контейнерах, общежитиях и гостиницах. Каждый день ставятся палатки и строятся контейнеры. Палаточные городки были установлены в 270 местах. Агентство по чрезвычайным ситуациям установило 1 809 палаток, Министерство национальной обороны - 59 тысяч палаток. Вместе с палатками, установленными «Красным полумесяцем» и другими учреждениями, можно сказать, что их число достигло 400 тысяч», - сказал Уфук Экиджи.

Ранее сообщалось, что на сегодня выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения.

Казахстанцы собрали 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.



