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    Решен вопрос с временным жильем для 1,6 млн граждан Турции, пострадавших при землетрясениях - посол

    23 Февраля 2023, 17:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Решен вопрос с временным жильем 1 млн 684 тысяч граждан, пострадавших от стихийного бедствия в Турции. Об этом на брифинге сообщил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время решен вопрос предоставления жилья 1 млн 684 тысячам граждан. Для этих людей были выделены места в палатках, контейнерах, общежитиях и гостиницах. Каждый день ставятся палатки и строятся контейнеры. Палаточные городки были установлены в 270 местах. Агентство по чрезвычайным ситуациям установило 1 809 палаток, Министерство национальной обороны - 59 тысяч палаток. Вместе с палатками, установленными «Красным полумесяцем» и другими учреждениями, можно сказать, что их число достигло 400 тысяч», - сказал Уфук Экиджи.

    Ранее сообщалось, что на сегодня выявлено 156 тысяч зданий, разрушенных в результате землетрясений и находящихся на грани обрушения.

    Казахстанцы собрали 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции.

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье Турция Землетрясение в Турции
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