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    Решающая битва: кубок ЧМ по шахматам выставлен для болельщиков в Астане

    29 Апреля 2023, 10:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 апреля, на чемпионате мира по шахматам в Астане состоится решающаяся партия между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, которая выявит обладателя шахматной короны, передает МИА «Казинформ».

    Счёт в матче после 13 партий — 6,5-6,5. В решающей, 14-й партии Непомнящий сыграет чёрными фигурами. В случае ничейного результата шахматистам предстоит провести тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, то шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

    Ранее 31 октября 2022 года действующий, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул чемпиона мира по классическим шахматам, в связи с чем соперником победителя турнира претендентов 2022 Яна Непомнящего стал занявший второе место на турнире Дин Лижэнь. Эти спортсмены занимают вторую и третью строчки в мировом рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ): у Яна Непомнящего рейтинг 2793, у Дина Лижэня – 2788.

    Генеральный партнер и организатор турнира, полностью обеспечивающий призовой фонд в размере 2 млн евро, – Freedom Holding Corp.

    Кубок, который достанется новому, 17-му чемпиону мира по шахматам, выставлен для болельщиков в Астане.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шахматы
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