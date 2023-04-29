Решающая битва: кубок ЧМ по шахматам выставлен для болельщиков в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 апреля, на чемпионате мира по шахматам в Астане состоится решающаяся партия между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, которая выявит обладателя шахматной короны, передает МИА «Казинформ».

Счёт в матче после 13 партий — 6,5-6,5. В решающей, 14-й партии Непомнящий сыграет чёрными фигурами. В случае ничейного результата шахматистам предстоит провести тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, то шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Ранее 31 октября 2022 года действующий, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул чемпиона мира по классическим шахматам, в связи с чем соперником победителя турнира претендентов 2022 Яна Непомнящего стал занявший второе место на турнире Дин Лижэнь. Эти спортсмены занимают вторую и третью строчки в мировом рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ): у Яна Непомнящего рейтинг 2793, у Дина Лижэня – 2788.

Генеральный партнер и организатор турнира, полностью обеспечивающий призовой фонд в размере 2 млн евро, – Freedom Holding Corp.

Кубок, который достанется новому, 17-му чемпиону мира по шахматам, выставлен для болельщиков в Астане.



